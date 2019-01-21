ÇANAKKALE'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, çalışanlardan Metin Özçevik (60) yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Çınarlı köyü Dardanos mevkisinde, saat 16.30 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, depo çalışanlarından Metin Özçevik yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.

Metin Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin olay yerine gidişi

-Depodan genel ve detay görüntüler

-Ambulansın çıkışı

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

