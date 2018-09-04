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DHA YURT: ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINA 'BARINMA İMKANI TANINAN DARBECİLERİ' HATIRLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

SOLO TÜRK ALÇAKTAN UÇTU, İKİ BAKANDAN ESPRİLİ AÇIKLAMA GELDİ YUNANİSTAN'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın katılımıyla yapıldı.

SOLO TÜRK ALÇAKTAN UÇTU, İKİ BAKANDAN ESPRİLİ AÇIKLAMA GELDİ

YUNANİSTAN'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın katılımıyla yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi.
Açılış töreni sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın darbecilere barınma imkanı tanımasına gönderme yaparak, "İşbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise, yaşanan sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını söyledi. Yargının karar verdiğini belirtti. İki bakanın konuşması sırasında, 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluş günü törenlerinde gösteri sunacak olan Solo Türk uçağının prova yapması, ilginç açıklamalara neden oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, "Anlaşmalara karşı olanlar var anladığım kadarıyla" diyerek espri yaptı. Çavuşoğlu ise bu sırada İngilizce olarak "Hedef değiliz, endişelenme" dedi.

Görüntü Dökümü
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- İki bakanın kurdele kesmesinden görüntü.
- İki bakanın açıklamalarından görüntü.

Haber Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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