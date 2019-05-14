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DHA YURT - CEZAEVİ FİRARİSİ OPERASYON SIRASINDA KENDİNİ PENCEREDEN ATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 07:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis ekipleri haklarında tutuklama kararı buluna 40 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi.

KAYSERİ'de polis ekipleri haklarında tutuklama kararı buluna 40 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerden cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26), polisin evine düzenlediği şafak baskını sırasında kaçmak isterken 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairesinden kendini boşluğuna bıraktı. Ağır yaralanan Altunoluk, olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunoluk'un 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
ARANAN 40 ŞÜPHELİYE ŞAFAK OPERASYONU
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan 40 kişiye yönelik 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Baskın yapılan evlerden biri de hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat Altunoluk'un Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Ahievran Mahallesi'ndeki evi oldu. Kapıda polisleri gören Altunoluk, 6 katlı binanın 5 katındaki evin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemin üzerine düşen şüpheli, ağır yaralandı. Kolları kırılan şüphelinin ilk tedavisini, kendisini gözaltına almaya gelen polisler yaptı. Aynı binada oturan ve oğlunun yaralandığını gören annesi Ayşe Altunoluk ise sinir krizleri geçirdi. Murat Altunoluk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise aranan diğer şüphelileri gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis ekiplerinin Emniyet Müdürlüğünden ayrılışı
- Arama yapılacak evlere polis baskını
- Şüphelinin evine giriş
-Kendini atan cezaevi firarisinin yerdeki görüntüsü
- Polislerin çalışması
- Annesinin sinir krizi geçirmesi
- Kendini atan şüphelinin ambulansa bindirilmesi
- Diğer görüntüler
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

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