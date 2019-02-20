DHA YURT - CHP’Lİ SUAT NEZİR’İN ANNESİ NURİYE NEZİR AĞLAYARAK PARTİYE TEPKİ GÖSTERDİ

İZMİR’in Buca ilçesinde, belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir’in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, "50 yıldır CHP’liyim. Ailem de CHP’li. Suat’a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP’li değilim" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.

CHP’nin, İzmir’in Buca ilçesinde belediye başkan adayı olarak açıkladığı Suat Nezir’i geri çekerek yerine Erhan Kılıç’ı aday göstermesinin ardından başlayan gerginlik, gün boyu devam etti. Suat Nezir’in Buca’daki seçim ofisinde bulunan partililer, yaşananlara tepki gösterdi. Nezir’in annesi Nuriye Nezir de, olaylar karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak, “50 yıldır CHP’liyim. Ailem de CHP’li. Ama bize bunu yaptılar ya artık CHP’li olmayacağım. Suat’a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Bizi küstürdüler. Bu çocuğu harcadılar” dedi. Gün içerisinde CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek değişen listeye tepki gösteren ve il binasındaki televizyonu yumruklayarak kıran Tayfun Ozan (23) da, yaptığından pişmanlık duymadığını ifade ederek, şöyle dedi: “O anki ruh halimde dolayı yumrukladım. Haklı bir tepkiydi, yaptığım hareketten dolayı pişman değilim. Partim için her şeyi yaparım. Partiyi yönetenler yanlış yapıyor. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir, 2-3 çapulcunun partisi değildir."