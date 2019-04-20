HABER

DHA YURT - ÇİFTÇİLERDEN DOLUYA FİLELİ ÖNLEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 08:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ön önemli tarım alanlarının başında gelen Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünleri dolu yağışından korumak için yeni bir uygulama olan 'File Örtü' uygulaması gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'nin ön önemli tarım alanlarının başında gelen Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünleri dolu yağışından korumak için yeni bir uygulama olan 'File Örtü' uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulama ile meyve ağaçlarının üzeri file ağlarla örtülerek, bu sayede dolunun vereceği zararın önüne geçiliyor. Uygulamanın Türkiye'de çok yeni olduğunu söyleyen meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Doğal afetler ürünlere büyük zararlar vermekte. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen meyve ve sebzelerin dolu yağışından zarar görmemesi için Türkiye'de yeni bir uygulama olan 'File Örtü' tekniği ile meyve bahçelerinin üzeri örtülüyor. Bu teknik sayesinde dolu yağışı olduğunda file ağlar, dolu tanelerini tutup, meyveye vereceği zararın önüne geçmiş oluyor. Uygulama hakkında konuşan meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Bu uygulama pek yaygın bir uygulama değil. Daha yeni uygulanmaya başladı. Ama büyük oranda doluya karşı koruma sağladığı için çiftçinin yöneldiği bir uygulama. Doğal afetler ülkemizin çoğu yerinde ürünlere büyük zararlar vermekte olup, bütün çiftçileri ve bu işle uğraşan herkesi korkutmakta. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak ve garanti altına almak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Maliyeti biraz yüksek olsa da meyve ve ağaçlarımızı büyük oranda dolu afetinden koruduğu için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Çünkü dolu yağdığında bu ürün tamamen yok olacak ve ben bu üründen hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağız" diye konuştu.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Uygulama sayesinde afetin, meyve-sebzede yol açacağı olası fiyat artışlarının da önüne geçildiğine değinen Güzelce, "Bu uygulama sayesinde kesin sonuç alıyoruz. Bu sistemi kullanmamızın en büyük sebebi, doğal afetlerden zarar gören ürünlerin fiyatlarının tavan yapması. Olası bir doğal afet ve dolu yağışından sonra, 3 liralık domates 8 liradan satılıyor. Bu teknikle fiyat artışlarının da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------
-Meyve bahçelerinden ve file sisteminin kurulmasından görüntüler (DRONE)
+++
-File sisteminin kurulması
-Fileden ve ağaçlardan görüntüler
-Çiftçilerin bahçelerde çalışması
-Röportaj

Haber-Kamera: Tahin AYDIN - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Van'da kar yağışı etkili olduVan'da kar yağışı etkili oldu
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadeleBayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 152 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

Irak sınırından kahreden haber! 4 asker şehit, 6 asker yaralı...

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi

Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.