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DHA YURT - ÇÖKME İHBARINA GİTTİĞİ EV KENDİSİNİN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 01:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı.

Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı. Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bektaş'ın evini incelemesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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