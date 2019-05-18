DHA YURT - ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında, derede suya kapılarak şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Kapaklıkaya'nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya'ya verildi. Ankara'da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın, yarın Trabzon'da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın eşinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.

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Haber: Yusuf ÇINAR / KARGI(Çorum),(DHA)

