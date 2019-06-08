HABER

DHA YURT - ÇORUM'DA UÇURUMA YUVARLANAN TRAKTÖRDEKİ ANNE-BABA-OĞUL ÖLDÜ, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu Galip ile eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana hayatını kaybetti, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu Galip ile eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana hayatını kaybetti, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip Karadana ile birlikte eşi Güllü Karadana ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cansız bedenlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaralı Süleyman Karadana ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Uçurumdan görüntü
-Ekiplerin çalışması ve yerdeki cesetler
-Genel ve detaylat

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / İSKİLİP(Çorum),(DHA)

*GÖRÜNTÜ DGS'DE

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!
Dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldiDönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan kazalarda ölü sayısı 69'a, yaralı sayısı ise 531'e yükseldi!

Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!

Kocaeli'de dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Kahreden haber! Bir aile yok oldu

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.