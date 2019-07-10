DHA YURT - Dalaman'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında, alevlerin 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi'nde doğru ilerlemesi tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın ve söndürme çalışmalarından görüntü

Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA)

