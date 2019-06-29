MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.Datça'

nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, bugün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yangın bölgesinden görüntü

Haber: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

