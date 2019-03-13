HABER

DHA YURT - Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 01:38 | Son Güncelleme

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi.

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!
Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılamaBakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.