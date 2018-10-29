DHA YURT - DEMİRÖREN MEDYA'YA 4 ÖDÜL

BU yıl ilki düzenlenen Doğru Hasar Merkezi Medya Ödülleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Demirören Medya bünyesindeki Kanal D, CNN Türk ve Posta Gazetesi 4 ödülün sahibi oldu.

Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş ana sponsorluğunda Sherwood Exclusive Hotel'de gerçekleştirilen 1. Medya Ödülleri törenine sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede sinema, müzik, televizyon ve gazete dallarında çeşitli ödüller dağıtıldı.

Çiğdem Tunç, Ali Erkazan, Nuri Alço, Bahar Öztan, Arif Selçuk gibi gösteri dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra, yazılarıyla gündeme yön veren magazin, ekonomi ve spor yazarları ile ses sanatçısı Alex Tataryan da geceye katıldı.

Organizasyonu düzenleyen IST Production & PR Ajans'ın Genel Koordinatörü Başar Büyükkol, amaçlarının, Antalya'ya, Uluslararası Antalya Film Festivali gibi yıllarca ev sahipliği yapacağı bir organizasyon kazandırmak olduğunu söyledi. Doğru Hasar Merkezi Genel Müdürü Tamer Tezcan ise Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmış acente temsilcileri ile değerli isimleri Antalya'da buluşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.