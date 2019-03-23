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DHA YURT - DENİZLİ'DE 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Alevlerin yükseldiği binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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