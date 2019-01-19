DHA YURT - Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polislerin üzerine sürerek 1 polisi yaraladı. Yaklaşık 30 metre ileride yakalanan sürücü Mehmet G., gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İstiklal Caddesi’nde kontrol noktası oluşturan ve alkol denetimi yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Mehmet G. yönetimindeki 20 FU 611 plakalı otomobil, ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı polis memuru İbrahim Karakuş, elinden ve bacağından yaralandı. Karakuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Mehmet G. ise yaklaşık 30 metre ilerideki trafik ışıklarında bekleyen diğer polis ekiplerince yakalandı. Mehmet G.’nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. 6 bin TL idari para cezası uygulanan Mehmet G., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik polislerinden detaylar

-Polise çarpıp kaçan otomobilden detay

- Görgü tanığı Süleyman Demir röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

