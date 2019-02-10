HABER

DHA YURT - DHA YURT - RİZE'DE TAŞIYICI KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN 8 KATLI BİNA BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 8 katlı 31 daireli Kent Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler yaptığı incelemede binanın kolanlarında çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Apartman sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu bina ile ilgili durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Dairelerini boşaltanlar
- Sokağa çıkan vatandaşlar
- Binadan detay

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE, (DHA)

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Rize'de taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı bina boşaltıldıRize'de taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı bina boşaltıldı
Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları olduÇatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.