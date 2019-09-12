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DHA YURT - Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan  minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 13 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Saldırıda minibüste bulunan işçilerden 4'ü şehit olurken, 13'ü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

"İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş, 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Nurettin FİDANCAN-Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

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