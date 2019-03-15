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DHA YURT - Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı.

DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi, fabrikada ise büyük hasar meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece saatlerinde işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale edip, işçileri tahliye etti. Yanan malzemelerin plastik olmasından dolayı alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık görevlilerince oksijen tedavisi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Söndürme çalışmalarından detaylar
- Sağlık ekipleri
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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