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DHA YURT - DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 06:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polisin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polisin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 özel harekat polisi de yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası, çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı-koca çift gözaltına alındı. Polis yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, dedektör köpek yardımıyla evde ve çatı katında arama yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Zırhlı araçlar
Özel Harekat polisleri
Evin bulunduğu apartman
Ambulans
Evin balkonundaki özel harekat polisi
Bina önünde bekleyen zırhlı araçlar
Çatıda yapılan arama
112 ekiplerinin balkonda yaptığı çalışma
Olay yeri inceleme ekiplerinin balkondaki çalışması
Köpek Eğitim Merkezinden ekibin gelmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA)

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