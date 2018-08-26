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DHA YURT - DOKTOR ANNE İLE OĞLU, AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları müstakil eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan M.B., ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut’u bir başka odada ise Uğur Bulut’un cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri cesetler üzerinde yaptıkları ilk incelemede, anne Gülşen Bulut’un vücuduna isabet eden 3 av tüfeği mermisiyle, Uğur Bulut’un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Gülşen Bulut’un oğlu Uğur Bulut tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut’un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Cinayetlerin 3’üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis ekiplerinden detay
- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay
- Olay yerine gelen bir yakının ağıt yakıp ağlaması
- Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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