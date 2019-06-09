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DHA YURT - Dörtyol'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şehidin sağlık fotoğrafı
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- Kilis Devlet Hastanesi
- Alınan önlemler
- Abmulasların gelişi
- Genel ve detay görüntüler

- ŞEHİDİN BABAEVİNDEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR-

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)

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