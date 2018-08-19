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DHA YURT - Düğünde atılan havai fişekler ormanı yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 03:12 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bir düğünde atıldığı ileri sürülen havai fişekler nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük ormanlık alan kül oldu.  Yangın, Kızlan Mevkii'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında çıktı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bir düğünde atıldığı ileri sürülen havai fişekler nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük ormanlık alan kül oldu.
Yangın, Kızlan Mevkii'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında çıktı. Ula Göleti'ndeki bir restoranda yapılan düğünde atılan hava fişeklerden çıktığı ileri sürülen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 tanker, 1 dozer, 11 teknik personel, 3 memur ve 55 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangın bölgesinden görüntü
- Düğün salonu girişinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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