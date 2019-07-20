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DHA YURT - Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 07:47 | Son Güncelleme

BAŞINA KURŞUN İSABET EDEN EREN, KURTARILAMADI Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden Eren Çinçik (11), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞINA KURŞUN İSABET EDEN EREN, KURTARILAMADI

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden Eren Çinçik (11), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor.
Dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’ndeki sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan (15) omzundan yaralandı. Silahı kullanan şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çinçik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralının (Eren Çinçik) Adana Şehir Hastanesi'ne sevki
-Hastaneden görüntüler
-Genel ve detaylar

(EK)
Ölen çocuğun fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL / TUFANBEYLİ(Adana),(DHA)

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