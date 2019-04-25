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DHA YURT - "Dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 06:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Suriye uyruklu bir şüpheli, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Suriye uyruklu bir şüpheli, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçtığı sırada, durdurmak isteyen bir polis otosu da kazaya karıştı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Fakat polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini de dikkate almayan şüpheli kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ile şüpheliyi arasında kovalamaca yaşanırken, koordineli çalışan diğer polis ekipleri şüphelinin gidebileceği güzergahlara kapama noktası kurdu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, polis ekipleri şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açarak yavaşlamasını sağladı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ara sokakta saklanmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı.

,Öte yandan, kovalamaca sırasında bir polis otosu şüphelinin aracıyla çarpıştı. Kazada bir polis memuru, hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Suriye Uyruklu şüpheli ise sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan polis otosundan görüntü
-Polisin ambulansa bindirilişinden görüntü
-Şüphelinin aracından görüntü
-Şüpheliden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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