HABER

DHA YURT - Düzce - TEM Otoyolu'nda minibüs, TIR'a çarptı: 5 ölü, 3 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 01:03 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------
-Kazadan ilk görüntüler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira cezaDrift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza
Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.