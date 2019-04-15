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DHA YURT - DÜZCE'DE YILDIRIM DÜŞEN AĞAÇ PARAMPARÇA OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 08:03 | Son Güncelleme

DÜZCE'de gece saatlerinde aniden bastıran yağış etkili gösterirken, yıldırımın düşen bir ağaç paramparça oldu.

DÜZCE'de gece saatlerinde aniden bastıran yağış etkili gösterirken, yıldırımın düşen bir ağaç paramparça oldu.

Düzce şehir merkezinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur yaklaşık yarım saat etkili oldu. Yağış sırasında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda bir ağaca ise yıldırım düştü. Ağaç, yıldırım düşmesi sonucu paramparça olurken, çevresinde bulunan aydınlatma direği de devrildi. İtfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri, ağaçları ve aydınlatma direğini kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yıldırım düşerken görüntü
İtfaiye ekiplerinin yıldırım düşen ağacın ve elektrik direğinin yanında çalışma yaparken görüntüsü
Yıldırım düşen ağacın ve elektrik direğinin görüntüsü
Kabukları soyulan ağaç parçalarının görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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