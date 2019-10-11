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DHA YURT - Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 03:20 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

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İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.3 şiddetinde deprem!Çanakkale'de 4.3 şiddetinde deprem!
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