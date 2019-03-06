DHA YURT - Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında 20 kilometrelik kovalamaca

ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı saptandı.

Saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, kovalamaca başladı. Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen otomobil, peşine taktığı çok sayıda polis aracıyla Valilik yönünde kaçmaya devam etti. Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı araçtan indiren polisler, arama yaptı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde isminin Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde alkol şişesine rastlanırken, polis ekipleri Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı. Liks otomobil ise polis otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilden görüntü

- Otomobilin başındaki polislerden görüntü

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Otomobildeki içki şişesinden görüntü

- Otomobil sürücüsü Servet T.'nin polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

