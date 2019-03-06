HABER

DHA YURT - Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında 20 kilometrelik kovalamaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 04:05 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı.

ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı saptandı.

Saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, kovalamaca başladı. Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen otomobil, peşine taktığı çok sayıda polis aracıyla Valilik yönünde kaçmaya devam etti. Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı araçtan indiren polisler, arama yaptı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde isminin Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde alkol şişesine rastlanırken, polis ekipleri Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı. Liks otomobil ise polis otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Otomobilden görüntü
- Otomobilin başındaki polislerden görüntü
- Polislerin otomobilde arama yapması
- Otomobildeki içki şişesinden görüntü
- Otomobil sürücüsü Servet T.'nin polis aracına bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!
Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da büyük panik! Binlerce arı etrafa saçıldı: Yaralılar var

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

Türkiye hakkında yapılan o haberlere Dışişleri'nden çok sert tepki!

Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Beşiktaş'ta silah sesleri! Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!

Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!

Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! O abi hakkında flaş karar!

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.