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DHA YURT - ELAZIĞ, 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:53 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın yanı sıra Malatya'dan da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elezığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 2.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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ELAZIĞ, (DHA)-

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