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DHA YURT - ENGELLİ KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 07:32 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yürüme engelli Namık Yılmaz'ın (46) cep telefonunu çaldı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yürüme engelli Namık Yılmaz'ın (46) cep telefonunu çaldı.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta yaşandı. Engelli motosikletiyle parkta gezintiye çıkan Namık Yılmaz, ağaçların arasında uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Yılmaz, motosikletinin üzerinde koyduğu cep telefonunu bulamayınca, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Yılmaz'ın ifadesini aldı. Polis, çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Engelli Namık Yılmaz'ın polislerle konuşması
- Yılmaz'dan detay görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 00'50" - BOYUT: 94,6 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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