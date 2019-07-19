HABER

DHA YURT - Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden teröristlerden birini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27)  olduğunu ve arandığını açıkladı.

ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğunu ve arandığını açıkladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz’da, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliğini açıklayan Erbil polisi, teröristin fotoğrafını da paylaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin başında Mazlum Dağ olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bilgi edinmesi halinde güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi. Teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. ? Aşağıda fotoğrafı paylaşılan şahsın adı Mazlum Dağ olup, 1992 Diyarbakır doğumludur. Adı geçen şahıs hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Suçlu şahısla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlarımızın en kısa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Teröristin fotoğrafları

Mücahit YOLCU/ERBİL (Irak), (DHA)-

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğulduSayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu
Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandıErbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu

Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'de! '4'ü çocuk, 7 kişi kayıp'

Düzce'de son durum! Bakan Soylu'dan açıklama

18 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları!

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı

İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

İstanbul'da korku dolu dakikalar

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.