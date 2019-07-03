SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hava destekli operasyonda 1 teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Eruh ilçesinin Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin, karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şehit askerin naaşı ise morga konuldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine hava destekli takviye güvenlik görevlileri sevk edildi. Devam eden çatışmalarda ise 1 teröristin yaralandığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelip, yaralı askeri ziyaret etti. Vali Atik, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Siirt Valiliği ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK’lı 1 teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada 1 JÖH personelimiz şehit olmuş, 1 JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siirt Devlet Hastanesi

Acil servis

güvenlik önlemi

Ambulansların gelişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

