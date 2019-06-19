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DHA YURT - ERZİNCAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 05:31 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03:45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü Sularbaşı bölgesi ve derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.
Haber: ERZİNCAN,(DHA)

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