DHA YURT - Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI ERZURUM'A GETİRİLDİ

Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi saat 20.00'de askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit Ekşioğlu'nun yakınları karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit Ekşioğlu için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker için yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askeri havalimanındaki törene katılanlar

-Şehit cenazesini taşıyan uçağın tören alanına gelmesi

-Uçaktan şehit cenazesinin indirilmesi

-Şehit askerin öz geçmişinin okunması

-Müftü Sula'nın dua ettirmesi

-Şehit askerin naaşının cenaze aracına konulması

-Törene katılanların alandan ayrılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)

