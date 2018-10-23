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DHA YURT - Eski eşinin fotoğrafını yakmak isterken, evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 04:49 | Son Güncelleme

ADANA'da kapıda asılı eski eşinin fotoğrafını ateşe veren Mesut S.

ADANA'da kapıda asılı eski eşinin fotoğrafını ateşe veren Mesut S. (35), kazara evini yaktı.
Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2620 Sokak'ta bulanan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Evin alt katında yaşayan Mesut S., İddiaya göre gece alkol aldıktan sonra kapıda asılı olan eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi. Mesut S.'nin fotoğrafı ateşe vermesi sonucu kapı tutuştu. Alevleri söndürmekte başarılı olmayan Mesut S., üst katta yaşayan annesi ve kardeşini de alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, alt katı saran yangını diğer eve sıçramadan söndürdü.
KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ
Yangını söndürme çalışmları sırasında evin bulunduğu sokakta oturan Mesut S.'nin annesi ve komşuları, itfaiye erlerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında müstakil evin alt katı oturulamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye aracından görüntü
- Sokaktaki kalabalıktan görüntü
- Eve giren itfaiye erinden gördüntü
- Evin içinde tazyikli su sıkan itfaiye eri
- Yan evin balkonundan çalışmaları izleyen komşuları
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'18" - BOYUT: 146 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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