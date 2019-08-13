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DHA YURT - Eskişehir’de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 21:15 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında yangın çıktı.

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, karadan arazözlerle, havadan ise helikopter ile yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.
Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı. Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler de destek veriyor” dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yoğun dumanlar
-Yanan ormanlık alan
-Yol kenarından izleyenler
-Ağaçların alev alması
-Köylülerle röp.
-Havadan drone görüntüsü
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA)
(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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