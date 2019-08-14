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DHA YURT - Eskişehir'de orman yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 03:33 | Son Güncelleme

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.  Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor.

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köylülerin yangın söndürmeye katılması
-Ağaç dallarıyla söndürmeleri
-Ormandaki yangın
-Arazözler ve söndürme çalışmaları
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA)

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