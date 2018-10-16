HABER

DHA YURT - EV SAHİBİNİ GÖREN HIRSIZ, KENDİNİ BALKONDAN ATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 04:40 | Son Güncelleme

ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı.

ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Kanlar içinde yeter yatan şüpheli Cengiz N. (35), "Vallahi niyetim kötü değil" dedi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Uyuduğu sırada evin içinden gelen sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsızlık yapmadığını söyleyip, "Valla niyetim kötü değil" demesi dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Binanın dış görüntüsü
- Yerde kanlar içinde yatan Cengiz N.
- Cengiz N.'nin "Niyetim kötü değil" demesi
- Cengiz N.'nin hırsızlık yapmadığını söyleyip, kendini savunması
- Sağlık ekibinin şüpheliye müdahale etmesi
- Şüphelinin sedye ile ambulansa taşınması
- Ev sahibinin komşusuna eve hırsız girdiğini ve balkondan atladığını söylemesi
- Ev sahibi Nusret Yaş ile röp.
- Evin balkonundan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 03'25" - BOYUT: 382 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli olduFinans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.