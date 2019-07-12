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DHA YURT - Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 06:32 | Son Güncelleme

ADANA'da bir binanın ikinci katındaki ev buzdolabından çıkan yangın sonucu hasar gördü.

ADANA'da bir binanın ikinci katındaki ev buzdolabından çıkan yangın sonucu hasar gördü. Yangında, evin en üst katındaki dairede yaşayan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30077 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin mutfak kısmında başlayan yangın, itfaiye erlerince daha fazla büyümeden söndürüldü. Binanın en üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi de olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. Evde hasara neden olan yangının, mutfaktaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü
- Ambulanstan görüntü
- Ambulansta tedavi edilen vatandaştan görüntü
- İtfaiye erinden görüntü
- İtfaiye aracından görüntü
- Evin bulunduğu sokaktan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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