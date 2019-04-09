KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Bursa'da dün gece Suriyeli Hayat Meşail (29) ve Sabah Meşail'in (54), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerden K.J.'yi yakaladı. K.J.'nin ifadesi doğrultusunda polis, diğer şüpheli Ali H.'nin olayın ardından çaldıkları altınlarla birlikte otomobiliyle Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan Bursa Polisi, çevre illerin emniyet teşkilatlarına bilgi verdi. Yapılan araştırmalar sonucu otomobille Adana'ya geldiği belirlenen Ali H., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Ali H.'nin Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

