HABER

DHA YURT - Evin penceresine atılan EYP, korkuya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 04:08 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültü ile patladı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültü ile patladı. Vatandaşların deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarıya attığı olay, paniğe neden oldu.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki katlı bir evin alt kat penceresine attığı EYP, büyük bir gürültü ile patladı. Hem ev sakinleri hem de aynı sokakta oturan komşuları, deprem olduğunu zannedip, telaşla dışarıya çıktı. Dışarıya çıktığında deprem olmadığını, evin penceresine patlayıcının infilak ettiğini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Çevrede uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önleminin ardından evin içinde ve dışında inceleme yapıldı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, evin penceresine EYP'yi atan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Olayın yaşandığı evin dış görüntüsü
- Evin çevresinde inceleme yapan polisler
- Evin içinde inceleme yapan polisler
- Evin kırılan pencere camından görüntü
- Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri
- Ekiplerin çalışması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdüEyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
Adana'da gece yarısı korkutan patlama!Adana'da gece yarısı korkutan patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Mersin'de yangın paniği! İtfaiye ekipleri alarma geçti

Mersin'de yangın paniği! İtfaiye ekipleri alarma geçti

İzmir'de 3 günde tam 720 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 3 günde tam 720 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Eline saplanan 20 santimlik demirle hastaneye kaldırıldı!

Küçük çocuğun eli 20 santimlik demire saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.