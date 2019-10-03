HABER

DHA YURT - Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 04:56 | Son Güncelleme

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç.

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçla evin önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ferhat Ç.'nin tedavisi sürerken, polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla Ferhat Ç.'nin oturduğu evin önüne geldi. Av tüfeğiyle eve 3 el ateş eden şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında balkonda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkâlleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Evin balkonunun dış görüntüsü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri
- Polislerin olay yerinde inceleme yapması
- Yerdeki boş tüfek kartuşlarından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı ıraklı bisikletli hayatını kaybetti Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı ıraklı bisikletli hayatını kaybetti 
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşetin yıl dönümünde Fuat Oktay'dan dikkat çeken Kaşıkçı paylaşımı

Vahşetin yıl dönümünde Oktay böyle seslendi!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.