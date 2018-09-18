DHA YURT; FERAY ŞAHİN DAVASINDA KARAR ÇIKTI; ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ, BABA İSYAN ETTİ

KARAR OKUNDU, ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Oturuma anne Aysel ve baba Bekir Şahin ile ailenin yakınları, tutuklu sanık Fatih Burak Aykul ve tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasının okunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aykul'u 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın okunmasının ardından baygınlık geçiren Aysel Şahin'e sağlık ekipleri müdahale etti.

'YARGIÇLARIN VİCDANLARI RAHAT MI?'

Duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamayla mahkeme heyetine tepki gösteren Bekir Şahin ise "Maalesef bugün kızımızın katiline güvendiğimiz o adalet, o yargı bir karar verdi ancak verilen karar adil olmadı. Vicdanlarımızı rahatlatmadı. Toplum vicdanını da rahatlatmadı. 23 yaşında, gencecik üniversite son sınıf öğrencisi bir kızımız katledildi. Hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından katledildi. Ne arkadaşları ne binadakiler hiç kimse tanımıyor. Kızımızı kasten ve bilerek katleden bu katile ne yazık ki düşük bir ceza verilmiştir. Biz de insanız, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Kimi, ne diye koruyor bunlar? Bu adalet kimi koruyor? Adaletin daha tarafsız, daha bağımsız, daha objektif karar vermesi gerekirken, niye bir katili koruma gereği duydu? Biz onu anlamadık. Bize bunun izahını yapsınlar. Ortada deliller var, raporlar var. Katilin yalan ifadeleri, çelişkili ifadeleri varken, niye bunlar görülmedi? Bu cinayeti karartanların vicdanları rahat mı? Delilleri yok edenlerin vicdanları rahat mı? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı? Huzurlu yatacaklar mı bundan sonra?" diye konuştu.

Öte yandan Şahin ailesinin avukatları, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Adliyenin genel görüntüsü

-Anne Aysel Şahin'in adliyeden çıkışı

-Aile yakınlarının adliye önünde beklemesi

-Baba Bekir Şahin'in açıklaması

(BOYUT: 218 MB) (SÜRE: 02.08 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

