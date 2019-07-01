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DHA YURT - FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi Ömer Diken, daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Diken'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

DİKEN'İN DAVANIN YENİ İDDİANAMEYLE BİRLEŞTİRİLME TALEBİ REDDEDİLDİ
İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Diken ve avukatı katıldı. FETÖ kumpası Balyoz davasında yargılanıp ceza alan, ardından ise beraat eden mağdurlar da duruşmayı takip etti. Duruşmada söz alan sanık Ömer Diken, kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen davayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 50 hakim ve savcı hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını belirterek, bu dosyanın da onunla birleştirilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise talebe ilişkin takdirin mahkemede olduğunu ifade etti. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verip, heyetteki hakimlerle görüştü. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Diken'in, birleştirme talebini reddetti, duruşmaya devam edildi. Mahkeme heyetinin görüş sorduğu duruşma savcısı, daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini, Ömer Diken'in 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

KENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALARA YANIT VERDİ
Duruşmada son savunmasını yapan Ömer Diken, 2008 yılında nöbetçi hakim olarak, arama, el koyma, iletişimin tespiti kararları verdiğini, bu nedenle de Ergenekon Davası için şikayet edildiğini söyledi. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak Balyoz Davası'na da baktığını söyleyen Ömer Diken, hakkındaki suçlamalara ilişkin yaptığı savunmasında, "Cep telefonumda Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu gibi yayın organlarının uygulamalarını kullandığım söyleniyor. Bunları kullandım ama diğer haber uygulamalarını da takip ediyordum. Mahrem imamla görüşme yaptığım suçlamasını kabul etmiyorum. Görev yaptığım zamanda beni arayan gazetecilerin ise örgütle iltisaklı olduğunu bilemem. Haklarında işlem yapılan polislerle ise benim korunmamla ilgili oldukları için görüştüm. Dosyadaki hiçbir delil benim bu örgütle bağlantımı ortaya koymamaktadır. Tutukluluğuma son verilmesini talep ediyorum" dedi.
Ömer Diken'in avukatı da daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Müvekkilinde örgüt üyeliğine ilişkin hiçbir kriterin olmadığını, kovuşturmanın usule uygun yapılmadığını ileri sürdü.

HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanık ve avukatının savunmaları sırasında sundukları talepleri reddeden mahkeme heyeti, FETÖ kumpası Balyoz Davası'nın hakimi Ömer Diken'i, ilk olarak terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terör suçundan dolayı cezayı arttırıp 15 yıla çıkartan mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayıp, Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)

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