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DHA YURT - FIRTINA, BİNANIN ÇATISINI UÇURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 01:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Çatı düşerken elektrik kablolarını da kopardı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çay Mahalle 2137 Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan fırtına, 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar meydana geldi. Öte yandan çatının düştüğü sırada, elektrik kablolarına takılması sonucu, kablolar koptu. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sokağın elektriğini keserek önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çatıdan detay
-Binadan detay
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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