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DHA YURT - Furkan'ın gözaltındaki ailesi adliyeye sevk edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

BABA TUTUKLANDI Kayıp Furkan Yiğit ile ilgili bugün adliyeye sevk edilen ailesinden baba Fehim Yiğit tutuklandı.

BABA TUTUKLANDI

Kayıp Furkan Yiğit ile ilgili bugün adliyeye sevk edilen ailesinden baba Fehim Yiğit tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.S.Y. ile Y.Y ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Konuyla ilgili olarak Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Karaçoban ilçesi kırsalı Budaklı mahallesinde 17 Nisan günü öğleden sonra kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmalarının devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y., ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y gözaltı sürelerinin bitimine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeleri alınmış, alınan ifadelerde istinaden şüpheli F.Y., tutuklanması istemiyle, şüpheli E.Y. de adli kontrol istemiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilmiş ve hakimlikçe sorgu neticesinde şüpheli F.Y. tutuklanmış, şüpheli E.Y. ise adli kontrol tedbirlerine tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheliler H.S.Y. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlik ve gizlilik ile devam etmekte olup, gelişen durumlarla ilgili olarak tekrardan bilgilendirme yapılacaktır."

Bu arada tutuklanan baba Fehim Yiğit jandarma aracıyla adliye binasından çıkarılarak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki cezaevine götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM (DHA)

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