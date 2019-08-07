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DHA YURT - Gaziantep'te yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'te, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Ömer Faruk Aydoğdu yönetimindeki 63 VD 184 plakalı otomobil, sollama yapmak istediği sırada Nizip’ten Gaziantep’e yolcu taşımacılığı yapan 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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