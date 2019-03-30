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DHA YURT - Gebze'de fabrika yangını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:34 | Son Güncelleme

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı.

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikanın çevresinde bulunan fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise ulaşım önlem amacıyla tek şeritten ulaşıma verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yangın söndürme çalışmaları

- Alevlerin yükselmesi

- Dumanın gökyüzünü kaplaması

- Dumanın feribottan görüntüsü

- Havadan görüntüler

- Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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