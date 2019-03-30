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DHA YURT - Gebze'de kapı ve palet imalathanesinde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 01:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında yangın çıktı. İmalathanenin bahçesinde depolanan kapı ve paletler bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Metrelerce gökyüzüne yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen alevlere Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Derince'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin imalathaneye sıçramaması için çaba harcarken, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alevlerden görüntüler
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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