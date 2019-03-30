DHA YURT - Gebze'de kapı ve palet imalathanesinde yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından ek alevli görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Yanan bölgenin görüntüsü
-Detay
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / GEBZE(Kocaeli),(DHA)
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