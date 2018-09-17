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DHA YURT - Gece kulübü önünde silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 06:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Abdulbaki Acar (29) gece kulübü çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobilinde bulunan Acar ile diğer gruptaki Akkaya, Yücel ve Özel birbirlerini tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Acar, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı. Acar yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Acar'ın otomobilinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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